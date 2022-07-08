美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）下周三將邀請全體參議員參與一場閉門會議，共商全球創新、技術競賽等相關議題，以及一直懸而未決的美國半導體製造法案。

然而參議院共和黨領袖麥康諾（McConnell）上周已經放話，如果民主黨仍持續推進社會支出與氣候法案，他將不惜阻攔該晶片法案。這項法案將提供520億美元補貼美國半導體製造業，並強化美國對中國的競爭力。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，拜登政府希望國會迅速採取行動，並特別提到英特爾已經宣布要投資200億美元在俄亥俄州興建半導體工廠，如果國會通過晶片業補貼措施，這項投資案可能擴大到1000億美元。

參議院去年6月通過的版本提出補貼晶片業520億美元，並將額外授權2000億美元用於促進美國科技創新，以強化對中國的競爭力。

今年2月眾議院通過的版本雖然與參院版類似，但這份長達近3,000頁的法案納入了一些參院版本沒有的貿易提案。在之後的協商與審議中，許多眾院版條款料將無法過關。

如果美國國會仍無法在未來幾周內達成共識，就可能無法在11月國會改選前敲定協議，使這項法案將面臨更大的變數。

全球晶片荒持續延燒導致全球汽車和電子產業的生產步伐大亂，許多公司不得不減產因應。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和許多企業都認為半導體短缺問題至少將一直持續到2023年底。雷蒙多這幾天一直積極在與各方通話，試圖推進這項法案。部分議員警告，如果國會再不採取行動，可能危及美國一些新晶片廠的重大投資案。