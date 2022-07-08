林姓男子與女友分手後，竟在去年6月間到臉書「靠北渣男渣女」社團，貼文「大家要非常注意這種女人，把男人當作工具人」、「用身體來交換」，「完全是個砲友」、「非常騷」等語，還連結她的臉書及IG網址及截圖。林男辯稱，想引起她的注意，法官依《個資法》判刑3月。台中地院以林男坦承犯行、獲和解，宣告緩刑2年，不得上訴。

林男與女友在去年5月間分手，因故有所嫌隙，同年6月1日在臉書「靠北渣男渣女」社團貼文，「大家要非常注意這種女人，完全把男人當作工具人」、「只會用身體來交換貢獻，根本完全是個砲友」、「床上非常騷」等語，並分享她個人名義的臉書、Instagram網址與截圖，揭露姓名、露臉照片、聯絡方式及社會活動，得以直接或間接識別前女友的資料，案經前女友提告。

林男到案辯稱，網路貼文是想引起前女友的注意，因為他當時聯絡不到前女友，得不到回應，甚至訊息連「已讀」都沒有。

台中地院刑事簡易庭以林男公開前女友個人資料隱私、誹謗、損害名譽及人格，審酌犯後態度、未與對方達成和解及給予賠償，依《個人資料保護法》判3個月，得易科罰金。

林男上訴，以希望與前女友和解，請求給予緩刑，並在法庭坦承犯行，並成立調解、賠償完畢，台中地院法官以一審判決認事、用法並無違誤，審酌認為林男當知警惕，以暫不執行為當，宣告緩刑2年。