保安大隊派巡邏車護送王員返回家。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市警局保安大隊警衛中隊一名王姓男警員，昨日早上騎車上班途中，在大寮區發生車禍，他滑行後撞擊到圍牆，緊急送醫後昏迷插管，狀況不樂觀，家屬不忍他受折磨，今上午放棄急救，留一口氣回家，保大也派車一路護送返家。

這起車禍發生在7日上午6時57分許，51歲的王姓保大員警騎車上班行經高雄大寮區鳳屏二路、江山路口時，與右轉的小客車發生碰撞，導致王姓員警向右滑行後撞上圍牆，身體多處受傷，緊急送往醫院急救，昏迷插管，雙方酒測值為0，詳細肇事原因仍待警方進一步釐清。

但王姓員警送醫後狀況相當不樂觀，保大同仁接獲訊息後還成立LINE群組為他集氣，但家屬不忍他受折磨，今上午放棄急救，留一口氣回家，保大也派車一路從醫院護送回屏東家。

王姓員警畢業於臺灣警察專科學校警員班134期，曾於高雄縣警察局時期在岡山分局、旗山分局服務，後來又轉任高雄縣警察局保安警察隊霹靂小組，在高雄市政府警察局保安警察大隊警衛中隊已經服務約12年，曾榮獲警察獎章3枚，累積嘉獎達657次，記功12次等獎，表現認真。

事發後，保安警察大隊大隊長陳楨筌也與幹部趕赴醫院慰問並致上慰問金，目前也正前往王員家中協助家屬後續處理。