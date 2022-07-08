桃園市一名出生印尼的「阿瑤奶奶」，以無國籍身分申請在台居留證30多年，日前在移民署桃園市服務站協助下，在90歲生日前獲得身分證，年底也能首次在台灣選舉中投票。

移民署桃園市服務站今天發布新聞稿表示，「阿瑤奶奶」是出生在印尼的華人，當年受到印尼排華影響，拿不到印尼身分證，民國78年持印尼旅行文件來台灣後，與先生相識、成婚。

桃園站說，阿瑤奶奶不識中文及法令，多年來都以「無國籍」身分申請在台居留證；91年先生過世，她獨居在楊梅，在移民署等單位協助下，於107年順利歸化為中華民國國籍。

桃園站說，由於阿瑤奶奶在台居留證曾逾期，歸化後仍需居住一段時間，才可以申請定居、領取身分證；經推算，她今年就可以申請定居，因此與桃園市新住民家庭服務中心、楊梅區戶政事務所聯繫，一同將身分證送到阿瑤奶奶手中。

桃園站向中央社表示，阿瑤奶奶即將在9月滿90歲，於生日前看到身分證時，感動地眼泛淚光、激動表示，來台30多年，總算可以成為正港的台灣人；依照法令，阿瑤奶奶在領取身分證後，只要居住滿4個月，就能參與年底選舉，這也將是她首次在台投票。

桃園站表示，阿瑤奶奶的故事，曾被導演周少強拍成紀錄短片「身分證」，並在106年桃園城市紀錄片徵選中獲得第3名，後來也曾一同合作，成功替阿瑤奶奶在印尼尋親。（編輯：謝雅竹）1110708