關山工商張欣怡（左）奪得特殊奧林匹克田徑女子800公尺金牌，與教練黃沐屏（中）、學生黃彥鈞（右）獲特奧男子800公尺銀牌。（關山工商提供／蔡旻妤台東傳真）

國立關山工商參加111年特殊奧林匹克田徑、羽球競賽暨2023年夏季世界特殊奧運選拔賽，學生張欣怡在女子800公尺項目奪金，取得柏林特奧國手資格；學生黃彥鈞在男子800公尺項目跑出第2名佳績。校長王怡婷表示，特殊學生同樣有足夠的毅力，闖出屬於自己的一片天。

黃彥鈞說，比賽時田徑場上一陣突如其來的降雨，卻完全澆不熄選手的熱情；而他專注則在腳步上，期望自己可以把這些日子的訓練表現出來，最終如願地拿到第2名。

在教練黃沐屏指導下，張欣怡、黃彥鈞勤奮練習、發揮潛能，征服田徑賽道。黃沐屏說，訓練期間常常聽到選手累得哀嚎遍野，但兩人依舊堅持不懈，不斷提升體能、耐力，才能在賽事中發揮潛能，榮獲殊榮。

王怡婷說，張欣怡就讀國中時就展現體育天賦，直到高中持續接受培訓，1周訓練3次，她平時練習就樂在其中，課後也會自主訓練，終於不負眾望拿下第1名；黃彥鈞則是在高一時被教練發現跑步潛力，便鼓勵他與張一同訓練。

特奧田徑、羽球競賽暨世界特奧選拔賽日前在新北高工舉行，全台各地41個單位、近300名選手參賽，選拔出田徑特奧國手4男4女。張欣怡在女子800公尺競賽一舉奪金，順利入選國手，明年將站上世界田徑舞台，代表台灣赴德國參賽；黃彥鈞參加男子800公尺競賽奪下銀牌，表現同樣優異。

王怡婷表示，多元展能、適性揚才對特殊學生來說相當重要，師長們用心發掘學生特長，讓他們能看見自己的亮點，找到自信，師長也必須持續鼓勵與陪伴，特殊孩子也能堅持實踐目標與理想，闖出自己的一片天。