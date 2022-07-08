中央研究院「臺灣貨幣金融改革」研議小組8日指出，台灣已到達極需全面貨幣金融改革的十字路口！近20年來台灣陷入「失落的20年」，金融發展抑或經濟成長均同步緩慢遲延，使得1970年到2000年的經濟發展豐碩成果不再。

上述說法，來自8日中研院公布《台灣貨幣金融改革》白皮書初稿的記者會上。該研議小組表示，《台灣貨幣金融改革》白皮書將於8月8日完整公開，是中研院第一份有關台灣的貨幣金融改革檢視與建議報告，面對十字路口，經濟學者提出三大問題，並試圖尋找可行的解決建議：一、央行長期的低利率及低匯率政策，是否可作為促進台灣經濟成長和穩定金融的策略？

二、台灣的金融制度是否準備好迎接國際的挑戰與競爭？三、當前的貨幣金融政策所造成的資源錯置、產業發展扭曲，分配不均、及福利損失的代價有多大？該小組主要成員中研院院士王平表示，這三大問題已阻礙台灣經濟許久，台灣未來該怎麼走，需要從系統來看，就政策與機制重新平衡，不是頭痛醫頭、腳痛醫腳，特別是要提升央行的獨立性、透明度及可究責性。

8日上午稍早時，《台灣貨幣金融改革》研議小組主要成員與美國聯邦銀行多位貨幣政策高層舉行閉門會議「臺灣貨幣金融改革論壇」，邀請美國聖路易斯聯邦儲備銀行總裁 James B. Bullard、我國中央銀行副總裁陳南光發表主題演講，並接續舉行兩場座談會。

該小組主要成員中研院院士王平表示，小組內部討論許久，6月已邀請國外檢視，經過8日的閉門會議，「是所有參與者的共識」，包括央行放行參與討論的陳南光，「我們有很強的經濟學家團隊」，此項成果證明學者是可以作到對金融系統提出觀察，至少作到向央行及金融監理單位若有金融危機出現時，知道如何對應。

中央研究院經濟研究所長陳恭平表示，「臺灣貨幣金融改革」研議小組3年多前啟動，由3位中研院經濟院士王平、蔡瑞胸、謝長泰組成，7日當選的新科院士李怡庭也自初期以台大教授身份加入，持續邀請許多台灣經濟學者等參與。8日的論壇現場，經濟學者兼任中央銀行理事的李怡庭，陳思寬，陳俊昇均參與，以及前央行副總裁許嘉棟。

《台灣貨幣金融改革》白皮書初稿指出，最佳的金融體系和監理機構的三個主要目標，包括：其一是穩定且可預測的通貨膨脹率，由市場決定有競爭力的匯率，以保持貨幣和金融穩定；其二，謹慎地投資一國的金融資源，不將所有金融資源皆投資於高風險、高報酬資產，也不是皆投資於無風險、低報酬資產；其三，發展一套完善的金融體系，作為增加就業和收入的來源，並為急需產業轉型的台灣，提供關鍵金融資源。

為能達到台、美經濟學者建議的最佳系統，該白皮書針對資本市場、央行貨幣與匯率政策，金融監理，提出14項重大建議，其中半數是針對央行現行政策。