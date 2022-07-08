房貸巨頭房地美（Freddie Mac）周四公布，美國30年期固定房貸利率下滑至5.3％，比上周的5.7％銳減0.4個百分點，寫下2008年底以來最大單周降幅，反映投資人對於經濟即將走下坡的擔憂。

2008年12月時房貸利率曾由5.97％驟降至5.53％。

近期投資人湧入美國公債市場，此被視為經濟動盪期的安全投資。經濟可能走向衰退的預期心理已波及房市，使房貸利率下滑。與房貸利率密切相關的美國10年期公債殖利率，本周下滑至逾一個月低點。