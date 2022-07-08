我國寵物越來越多，據調查，我國光貓及犬就逾200萬隻，農委會主委陳吉仲今天出席活動時表示，除了會盡速推動1959寵物專線外，也會在2個月內推出動物保護法的寵物專章，包括寵物用品、寵物食品及寵物喪禮等都會納管。

農委會畜牧處處長張經緯表示，現行動保法的寵物專草僅規範寵物的繁殖、買賣等，但寵物管理有許多面向，如經濟動物飼料與寵物食品的食品概念就不太相同，前者為成本、營養等考量，但後者可能希望吃的健康等，但現行都是採用飼料管理法管理，未來會抽出來至動物保護法寵物專章中規範。

張經緯說，除了寵物食品外，寵物專章也會規範寵物用品及寵物殯葬，並將訂定定型化契約應記載及不得記載事項規範；他說，動保法修法擬在8月底前推出，並與產業界做好溝通，希望在立法院在下個會期能夠送進立法院中。

「1959專線希望在今年年底前上線」，張經緯提及，除了設置專線外，更重要為地方政府的媒合與人力規劃等。