民進黨桃園市長參選人林智堅近期深陷論文抄襲風波。臉書粉專擁有超過2.3萬粉絲，有「美女政治人物」之稱的前主播、民眾黨台北市議員參選人吳怡萱表示，為了拯救林，民進黨全黨「撩下去」護航，不僅總統蔡英文、行政院院長蘇貞昌表態力挺，就連行政院政務委員張景森都幫林想解套辦法，政府為了幫林拗，未來恐讓台灣的學術倫理「跟著埋葬」。

吳怡萱昨日（7）在臉書發文表示，為了拯救林智堅，民進黨全黨撩下去護航，等於將台灣的學術倫理跟著埋葬。

吳怡萱指出，台大、中華大學的調查結果都還沒出來，蔡英文就先把這事定義成「破壞民主的選舉抹黑」；蘇貞昌加碼聲稱「台灣選舉文化應向上提升」，統一口徑不正視論文到底有沒有抄襲的問題；張景森更乾脆幫林智堅解套，提議「台灣不該再有碩班一定要寫論文的落伍迂腐觀念」，教育部還配合演出稱「研議中」；之前捍衛學術倫理不遺餘力的人頭帳號翁達瑞，這回轉彎說「就算林智堅抄襲，不必大砲打小鳥」。

對此，吳怡萱痛批，調查都還沒有結果，其他人忙著拗，根本是把整個學術研究的道德底線全賠進去。連續兩份論文「大量內容相同」，林智堅面對問題，閃爍其詞、迴避爭議。支持者可以說，論文品質不影響執政能力，但有沒有抄襲，他必須去面對，這也是給其他堅守學術價值、為學術研究奉獻自我的人，一個公道。

此文發出後獲得超過1300個讚，迴響熱烈。網友紛紛表示：「全黨救智堅，語無倫次了」、「為了圓一個謊，要更多的謊來圓，但等到選舉完了，大家也都忘了，下次選舉再換別的議題來選贏就好了」、「民進黨已經扯到不能再扯，爛到沒有底線，可憐了台灣的百姓」、「民主這個詞 一直被濫用，真的很悲哀」、「死不認錯就不會有錯，有錯也是別人的錯」。