盛新是廣運(6125)及子公司太極(4394)共同成立的化合物半導體材料碳化矽(SiC)長晶公司。盛新目前股本4.3億元，增資後股本5億元，增資7000仟股，每股現增100元，募資7億元，主要募資對象為策略投資人，其中鴻元國際(鴻海集團)入股5000仟股最高，另尚有全新(2455)、(日商)華稻、中美鑫投資。預計現增後盛新材料前三大持股為太極(4934)47.7%、鴻元國際(鴻海2317)10%及廣運(6125)7.4%。

盛新規劃在8月申請股票公開發行及年底興櫃掛牌申請，積極在2~3年內朝股票上市櫃掛牌交易方向前進。

盛新是台灣可同時具元件級N型(車載應用)及SI型(5G小基地用)SiC的基板公司，加上與廣運(6125)合作具備長晶設備自製優勢。盛新目前長晶設備17台，至明年逐步建置至65台，其中50台為與廣運(6125)合作自製。SiC市場的預期年均複合成長率34%，最大貢獻為電動車，未來發展商機龐大，鴻海(2317)集團在電動車領域具有強大完整的供應鏈。

盛新獲得鴻海(2317)的入股合作，雙方將發揮緊密合作綜效。