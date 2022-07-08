房屋買賣動輒數百萬、上千萬元，民眾絕對輕忽不得，仲介業者更要給予消費者透明全面的房市資訊，幫助消費者做出最有利的決策。但是在房市上，仍有少部分的黑心房仲，企圖以口頭告知行情、提供片面或過時行情資訊等方式坑騙消費者，再聯手投機客行低買高賣的行為。

黑心房仲口頭估價 比成交行情低200萬元！

永慶房屋新店區的林克洋店長過去曾服務過一對老夫妻售屋。該房位於大坪林地區，是棟屋齡超過40年、約有22.5坪的老屋。屋齡雖然老，但是房屋地理位置相當優良，只需要步行約5分鐘就能抵達大坪林捷運站。老夫妻因為有緊急的資金需求，需要盡快賣房周轉。林克洋拿出完整的成交行情資訊向老夫妻說明，根據當時周遭的成交行情，類似條件的老房子，每坪大約落在26-28萬元之間，因此老夫妻的房屋應該可以賣到580萬元到630萬元之間。

此時，這對老夫妻彷彿像是鬆了口氣，向林克洋表示，他們先前也有請其他房仲業者估價，但是其他房仲僅以每坪20萬元的水準，估了一個450萬元的低價。當他們詢問450萬元的總價是怎麼評估時，其他仲介卻只說行情就是這樣，沒有提供任何資料佐證。而且當其他房仲業者得知他們急需用錢後，還百般勸說他們降價出售，讓他們覺得無法信任。如今聽到林克洋完整分析房屋的優勢，並拿出完整的實價登錄資訊佐證，讓他們了解周遭房市的成交行情，才放心許多。

後續林克洋透過永慶房屋團隊聯賣的優勢，沒多久就找到適合的買主，一個禮拜內便以總價610萬元順利成交。老夫妻對永慶房屋的誠實服務和專業大表感謝，也表示當初要是因為資金壓力而委託其他房仲業者售屋，可能就要損失將近160萬元了。

房仲僅用口頭方式告知行情 是誆騙手法的跡象之一

林克洋說明，市場上部分的黑心房仲往往以片面的成交行情資訊，誤導民眾對市場行情的認知；更看準售屋民眾的資金壓力，勸說降價後，再聯手投機客行低買高賣的投機行為。倘若房仲業者只以口頭方式告知行情，消費者更要小心。因為業者的估價恐怕毫無根據，萬一被消費者發現價格有問題，也可以用「記錯了」、「沒證據」等理由來規避責任。

林克洋建議，有售屋需求的民眾，一定要多加注意房仲業者提供的實價登錄資訊，包括：成交日期、區域是否精準、成交物件的條件是否與自身房屋相近。並選擇誠實服務的房仲業者，對自己才有保障。林克洋補充，永慶房屋為保護消費者的購售屋權益，提供「誠實房價報告書」，內有完整全面的行情資訊、以及「短期轉售成交地圖」和「一年內成交再上市地圖」，提醒消費者短期交易狀況；更推出「真房價保證」，若永慶房屋經紀人未落實相關保證，最高賠償賣方4倍服務費、買方400萬元。