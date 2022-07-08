為達成2027年木材自給率5%目標，林務局長林華慶今天宣布，推動國產材進入第3階段，推出CAS驗證的規格材，並推出參考手冊引導公共工程運用，要讓產值上千萬、追億元。

農委會林務局舉行「規格化國產材進軍建材市場 CAS驗證推動成果」記者會。

建構、重振任何產業的起步就像引擎暖機一樣，需要一段時間醞釀、打造產整合結構並與市場鏈結。林華慶說，重振國產材產業起步分3階段，最初要做到有貨可賣、讓有需要的人買得到；再來是推出規格材，以及促使市場有需求量；現在已邁入第3階段，除了推出規格材，並達到取得CAS驗證的國家標準。

林華慶指出，林務局已輔導5家「CAS規格材備料場」，每家至少備料100立方公尺以上。

林華慶並授證予這5家業者，包含位在北部的正昌製材有限公司，其使用國產材的比率已達90%，其中柳杉規格品已取得CAS驗證，並是古蹟修復所用柳杉的供應者之一。

其次是東部的昆晉實業股份有限公司，主要從事戶外木結構工程、景觀工程、攔砂壩OD生態工法等設計及施作，並提供戶外景觀用材、戶外木結構工程、室內建材等。其國產柳杉、台灣杉板材、柳杉防腐材已取得CAS驗證，供應林務局羅東林區管理處太平山治山防洪所用的攔沙壩木格框已逾20年，依然堅固。

第3家是中部的國立台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處木材利用實習工廠，計有3種國產針葉樹裝修壁板系列產品通過健康綠建材及生態綠建材認證，以及柳杉、台灣衫、杉木等3種國產規格材取得CAS驗證。

此外，與林務局合作5年，開發出CLT、GLT加工技術所產製的國產柳杉重木、規格材，供陽明交大設計出「台灣厝」，參加2022歐洲盃太陽能十項全能綠建築競賽，榮獲建築獎冠軍、創新獎季軍。

第4家是宜蘭的昆儀實業股份有限公司，主要經營木材保存技術，透過木材熱改質技術專利提高木材尺寸安定性、耐腐性，以及紋理美觀、再造性及創作性，目前其柳杉結構材及裝修材等規格品已取得CAS驗證。林務局與義築協會、野灣野生動物救傷合作開發國產材運輸籠，材料就來自昆儀實業。

第5家是南部的明昇木業，從木材種類、尺寸到數量，提供一條龍服務，範疇涵蓋古蹟建築、寺廟、居家建材，原木種類包含台灣紅檜、扁柏、福杉、柳杉、肖楠及樟木等，南部古蹟修復木料，來自明昇木業。其柳杉製材品已通過CAS驗證。

林華慶還宣布推出「常用國產材應用於公共工程參考手冊」，可至https://www.forest.gov.tw/0004221下載電子檔；目前林務局所轄國家森林遊樂區修復會使用國產材，期望導入其他公共工程使用，讓產值上千萬、追億。（編輯：管中維）1110708