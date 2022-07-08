長榮海運6月營收新台幣603.44億元再創新高，利多消息帶動長榮今天股價盤中一度漲逾7%，終場收在92.7元，重新揚帆航向填息；陽明、萬海也同步上揚，終場漲幅超過3%。

在美股上漲激勵下，台股今天持續攻高，盤中突破14500點關卡；雖然盤中受到前日本首相安倍晉三遭槍擊事件影響致漲幅收斂，終場仍上漲128.26點，收在14464.53點，成交值2573.49億元，漲幅0.89%。

長榮6月29日除息後呈現貼息走勢，今天受到6月營收創新高題材激勵，股價盤中一度漲逾7%至94.7元；終場上漲4.3元，收在92.7元，上漲4.86%，開始邁向填息之路。

陽明、萬海今天股價也同步反彈，陽明終場上漲3.3元，以86.5元作收，漲幅3.97%；將在7月20日除息的萬海今天上漲4元，收在120.5元，漲幅3.43%。

其他航運類股包含散裝航商慧洋-KY、裕民、新興、台航、四維航終場漲幅逾2%；貨攬業股中菲行收盤漲幅逾3%，台驊投控終場漲幅超過5%。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社記者電訪時表示，台股今天延續上漲動能，持續向上反彈，雖然盤中受安倍晉三遭槍擊事件影響而震盪，但台股行情仍處於反彈波，帶動電子、傳產類股輪番加入反彈行列，此時具有優勢且跌深的個股將成為強勢族群。

他指出，在台股短線跌深氣氛下，不僅長榮，整體航運股都有機會迎來跌深反彈；至於已經除息的陽明、長榮短線內有無填息機會，得看國際運價及景氣走勢能否營造一個有利空間，否則預估除息後的航運個股應會在反彈後持續區間盤整。（編輯：張良知）1110708