中風是感染新冠肺炎後少見但可能發生的神經學症狀，台大醫院今分享2例兒童中風後個案，其中1名8歲男童情況較嚴重，除發燒、局部抽搐，還有肝腎功能異常，不過2名個案目前都已恢復良好。中央流行疫情指揮中心今表示，這2名中風個案都沒有在中重症名單中，已請醫院提供出院病摘進行研判。

台大醫院小兒部主任李旺祚表示，台大醫院針對全台跨院與孩童進行統計，在1163人次的18歲以下兒童中，有404人住院，其中有94.8％有發燒症狀，61.63％咳嗽、42.82％食慾下降、33.91％流鼻水、22.77％惡心嘔吐、16.34％喉嚨痛、11.39％脫水、9.9腹瀉、9.41％呼吸窘迫、6.93％腹痛、4.95％哮吼、4.7％聲音沙啞、3.47％皮疹、2.72％肺炎、1.24％胸悶或胸痛、0.5％休克。

404人中，有37％出現神經相關症狀，包括嗜睡、頭痛、抽筋等，其中13人疑似或診斷腦炎、2人腦炎合併中風及疑似血管炎、1人急性肌肉發炎。其中，2名腦炎合併中風及疑似血管炎分別為8歲男童及12歲男童。

針對其中的12歲男童，李旺祚表示，男童剛開始是出現發燒併右側麻木無力，經核磁共振發現有訊號改變，代表有中風情形，有血管、胼胝體，腦左側與右邊額葉病變，沒有接受特別的治療，目前已逐漸恢復。

另1名8歲男童情況較嚴重，出現發燒、局部抽搐、肝腎功能異常，腦波有慢波，顯示有腦炎的情況，且有明顯血管病變。經瑞德西韋、免疫球蛋白、免疫調節劑治療，目前已出院，恢復情形良好。

李旺祚表示，中風是少見但可能發生的神經併發症，去2020年3～5月世界42中心的登錄研究報告中，971個案中只有8個案 （0.82%）有中風，台大140多個住院病人中，則有將近1.5%。腦血管的影響在Omicron感染合併神經併發症的病童可能不是一個少見的現象，需特別的留意。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，經過比對，2人都沒有在中重症提報名單中，已請醫院上傳出院病摘，會再進行研判。