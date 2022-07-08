台中葳格太陽職業籃球隊季外首波補強，8日確定找來今年自由市場上的重點鋒衛盧冠軒強勢加盟！擁有穩定外線能力的盧冠軒，可望增添太陽後場戰力，他也相當期待能融入太陽隊的無私球風，與新東家一同打拚！

身高182公分的盧冠軒過去曾效力過SBL金門酒廠與裕隆納智捷，他今年在SBL裕隆隊全勤出賽30場，平均上場時間24.4分鐘，每場可繳出7.3分、3.7助攻、2.7籃板的數據，更值得一提的是他整季三分球命中率達34.1％，罰球命中率也有72.2％，是今年自由市場裡相當受到關注且搶手的球員。

太陽總經理汪蔚傑相當期待盧冠軒能為球隊帶來即戰力，「相信冠軒能對我們本土後衛群帶來很多助力，無論是是經驗或外圍火力，都可分擔不少責任。」汪蔚傑說：「經過我這幾年觀察冠軒在裕隆的表現，他比較屬於攻擊型的控球，搭配洋將更能適應我們球隊。」

季外有多支球隊都對盧冠軒表達高度興趣，但他最終選擇太陽，他解釋：「因為我有看過太陽的打法，球風相當無私，我也是屬於比較喜歡製造空檔幫助隊友的類型，我希望可以幫助球隊，與隊友們一同成長。」加上太陽陣中還有蘇奕晉、陳靖寰跟陳文宏等前隊友，盧冠軒有信心可以快速融入球隊，獲得更多發揮，幫助太陽隊打出好成績。