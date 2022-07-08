受到航運成本上升等原因，國內鮭魚價格大幅上升，也有迴轉壽司業者調升鮭魚壽司價格，與此同時，我國石斑魚遭中國大陸禁止輸入，農委會主委陳吉仲表示，去年鮭魚進口到市場每公斤約200多元，今天已到300多元，「鮭魚很貴餒」，不如吃國內當季的石斑魚、虱目魚、台灣鯛、鱸魚等，不只價格合埋，品質會更有保證，還能對消費者、漁民及糧食安全達到三贏的效果。

據統計，我國去年共進口約3萬噸鮭魚，主要來自挪威、智利等地，陳吉仲今天受訪時表示，如果每一年從國外進口2、3萬公噸的鮭魚，還會有許多碳足跡、溫室氣體排放，不如去享用當季的石斑魚、虱目魚、台灣鯛、鱸魚等水產品，不只價格合埋，品質會更有保證，會盡力推石斑魚等國產魚，逐漸取代一部分鮭魚，對消費者對漁民及糧食安全達到效果。

陳吉仲說，持續加強產地處理、加工外如製成漢堡或並提供消費者方便食用的方式。