苗栗縣南庄鄉苗21線3公里處，7月2日發生嚴重崩坍，落石砸中一部轎車。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌8日上午視察苗21線坍塌現場，要求工務處盡速修復。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌8日上午視察苗21線坍塌現場，目前只能維持單線通車。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣南庄鄉苗21線往東河村及鹿場部落道路，因日前來襲的午後強降雷陣雨，造成3公里及12公里等2處嚴重坍方，造成部落居民對外交通安全出現問題，苗栗縣長徐耀昌8日上午前往視察會勘整修工程，共需近2千萬元工程費，因縣府道路修繕預算已經用完，將向行政院爭取款項，期望能順利發包施作，在明年2月前完工。

本月2、3兩天，南庄鄉全境山區連續降下午後雨陣雨，因屬強降雨，雨勢來得又大又急，造成南庄通往東河村及鹿場部落等地區的苗21線，先後發生2處嚴重坍方，其中2日中午先在苗21線3公里處發生嚴重落石崩坍，1名來自苗栗市的60歲謝姓男子，剛好開車行現場，當場遭墜落巨石砸中座車，整部車砸成廢鐵一般，謝姓一度受困車內，南庄消防分隊及當地救難人員趕往將謝某救出送醫，神奇地只受到些微擦傷。

隔天，苗21線12公里接近風美瀑布路段，再度發生落磐坍塌，當時有300多名遊客進入鹿場山區露營，一度受困下不了山，幸好鄉公所緊急通知包商搶通，才讓遊客平安脫困下山。

8日上午，苗栗縣長徐耀昌前往2處坍塌現場視察會勘，聽取工務長長古明弘工程簡報，古明弘表示，這2處崩坍現場，須以打設岩訂及噴漿整治，以及設置微型椿方式施作強化擋土牆，並需設置防落石柵欄等防護措施，2處施工初估經費約需1920萬元。

古明弘指出，由於今年苗栗縣出現異常驚人雨量，已造成縣內多處道路坍塌，縣府道路修繕經費至3月就已用完，因此，縣府只能向行政院申請費用，期望能如期發包，在明年2月前完工。徐耀昌強調，南庄鄉東河鹿場等地區，是重要的觀光景點，縣府將盡快完工，以保障當地居民及遊客通行安全。