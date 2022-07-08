台電漲電價今年累虧仍看破1500億，中油同為難兄難弟，目前天然氣流血賠本賣，加上汽柴油、桶裝瓦斯也有凍漲，中油董事長李順欽今天悲觀預估，全年累虧可能破1800億。如果是這樣，將打破2008年馬英九油電雙漲時虧1387億紀錄。

到年底仍有5個月，中油表示，天然氣還有100％成本沒反映，真要不虧錢，零售價還要再調高1倍才夠。但是中油有氣價機制要遵守，每月上限3％，3個月不可超過6％，如超過這個漲幅，都要專案報經濟部核准。因此無法全部反映，但會盡力爭取適度調漲。

中油董事長李順欽今天出席與國研院太空中心簽署備忘錄記者會時，對於今年營運仍看悲觀。即使7月調高了賣台電的電業天然氣價5％，但仍遠遠不夠。他說公司去年稅後賠399億元，而上半年公司稅前已虧555億，加計起來，至今累虧843億。

其中主要是天然氣產品賠937億，因民生天然氣價凍漲，現在是打4折在賣，「如果今年都不讓我漲，光天然氣要虧2000億。」

由於汽柴油、桶裝瓦斯也有凍漲，雖然石化產品有賺錢，但李順欽估計，到今年底累虧估計還是可能到1800多億。

過去中油曾在2008年馬英九時代，配合政府全力凍漲油價氣價，當年虧損1387億，至今仍是歷史新高紀錄。

至於下半年能源走勢，李順欽說俄烏戰爭沒結束，現在誰也說不準。目前油價100美元上下，今天又彈回。下半年天然氣歐洲都在搶，俄羅斯北溪一號也不准供氣，氣源不足，「我們是很擔心」。