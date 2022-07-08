每個人對待愛情的方式不同，有些人愛得熱切，不斷噓寒問暖，就怕對方感受不到自己的愛意，但也有人比較自我，讓另一半無所適從。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座面對愛情總是若即若離，只會讓人越愛越心累。

▍水瓶座

水瓶座個性較天馬行空，在意的點也與一般人不同，雖然有時會出現讓人眼睛一亮的反應，新鮮感爆棚，但他們的戀愛較為隨興，喜歡就接近、不喜歡就遠離，完全取決於自己的心情，若即若離的表現總讓另一半無所適從，因而越愛越心累。

▍摩羯座

摩羯座個性嚴謹，對於感情較為慢熟，也不擅長表達自己的愛意，就算陷入愛情也會理智的控制自己的感情，不會表露太多的情緒。跟摩羯座談戀愛就像是一場修行，另一半很難摸透他們的想法，加上若即若離的行為，讓人愛得很心累。

▍雙魚座

多愁善感的雙魚座是典型的悲觀主義者，他們情緒多變、缺乏安全感，容易陷入患得患失的情緒之中。加上雙魚座對自己較不自信，連帶談戀愛也容易透過無理取鬧的方式，試探對方的愛意，時間一久，另一半就算有滿腔愛意，也容易因此被消磨殆盡。