鍾欣凌（左起）、楊貴媚、嚴藝文在修復改建的老屋。（八大提供）

嚴藝文（左起）、楊貴媚、鍾欣凌在當地享用美食。（八大提供）

楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文攜手主持的實境節目《老少女奇遇記》行程第一站到蚵寮，看到當地居民辦音樂祭、二手市集，以及關心隔代教養，楊貴媚感動說：「他們想要對於自己的家鄉有一點貢獻，所以我覺得其實他們是時髦的！」鍾欣凌則是對於受訪來賓結婚多年仍然濃情蜜意擁抱的畫面印象深刻，直呼非常了不起，笑揭自己的婚姻狀態是，夫妻都忙著對付小孩。

《老少女奇遇記》首站來到南台灣高雄-蚵寮，楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文抵達目的地後，前往修復改建的老屋準備入住，3人以抽籤方式決定當晚各自住宿的房型，其中有一間房間，3人一看到床鋪，就直呼很像吸鴉片的床，再加上房內復古的衣櫃，戲稱是「老爺房」，鍾欣凌還大開夥伴玩笑，試探性問嚴藝文說：「怕櫃子裡面有人嗎？」讓嚴藝文跺腳直喊：「啊！不要講啦！我很怕『那個』。」

調皮的鍾欣凌仍追問：「哪個？」逗得全場哭笑不得。沒想到提議抽籤選擇房型的鍾欣凌，最後竟成為眾人皆怕的「老爺房」入住者，讓先前搞笑虧嚴藝文怕櫃子裡有人的她，頓時宛如晴天霹靂，鍾欣凌懺悔說：「我不應該說裡頭會有人出來，我其實自己也蠻怕的！」隨後一入房就趕緊誠心致歉，吐露心聲方才全是為了製造「笑」果啦。

蚵寮居民以在地的海鮮食材佳餚招待3位金獎影后，楊貴媚、鍾欣凌及嚴藝文不僅大飽口福，閒話家常之餘，對當地已婚男人會煮飯、倒垃圾、拖地板更是羨慕不已。其中，看到當地結婚多年的夫妻間恩愛互動，讓鍾欣凌至今難忘；她透露照顧小孩真的很辛苦，和老公幾乎沒有自己的生活，兩人對教育小孩的方式也不太一樣，「我可能太放任小孩，但我老公覺得還是要有堅持，這個東西其實就是要溝通。」

鍾欣凌分享當初懷孕期間很容易感冒，就曾遇到一位醫生告訴她：「因為妳現在肚子裡有個小孩，他有一半的基因是老公的，一半的是妳的，所以妳的身體有很多的狀況是，在承接另外一個不一樣的基因。」

這樣的觀點讓鍾欣凌懂得在婚姻中，除了溝通之外，也要懂得為對方取捨，她笑說：「婚姻相處之道，就是時不時主動出擊讚美一下，或是有時候捏一下大腿，過了就好了！」《老少女奇遇記》周六（9日）起晚9點在八大第1台播出。