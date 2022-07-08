下周國際新聞事件
07/11 周一 日本5月機械訂單
日本6月工具機訂單
07/12 周二 日本6月PPI
歐元區7月ZEW經濟信心
美國6月IBD/TIPP經濟樂觀指數
美國6月消費者通膨預期
07/13 周三 API原油庫存
南韓6月失業率
南韓央行利率決議
紐西蘭央行利率決議
德國6月通膨終值
英國5月工業生產
歐元區5月工業生產
美國MBA抵押貸款申請
美國6月(核心)通膨
加拿大央行利率決議
EIA原油/分餾油/庫欣原油/加熱油報告
業績報告：達美航空
07/14 周四 聯準會褐皮書報告
澳洲7月消費者通膨預期
澳洲6月失業率
日本5月工業生產
美國6月(核心)PPI
美國(初次)請領失業救濟人數
業績報告：摩根大通、摩根士丹利、迅銷、愛立信
07/15 周五 澳洲6月商業NZ PMI
歐元區5月貿易收支
美國6月零售銷售
紐約帝國州製造業指數
美國6月工業生產
美國7月密西根消費者信心
美國5月企業庫存
業績報告：富國銀行、花旗
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。