下周國際新聞事件

07/11 周一 日本5月機械訂單

日本6月工具機訂單

07/12 周二 日本6月PPI

歐元區7月ZEW經濟信心

美國6月IBD/TIPP經濟樂觀指數

美國6月消費者通膨預期

07/13 周三 API原油庫存

南韓6月失業率

南韓央行利率決議

紐西蘭央行利率決議

德國6月通膨終值

英國5月工業生產

歐元區5月工業生產

美國MBA抵押貸款申請

美國6月(核心)通膨

加拿大央行利率決議

EIA原油/分餾油/庫欣原油/加熱油報告

業績報告：達美航空

07/14 周四 聯準會褐皮書報告

澳洲7月消費者通膨預期

澳洲6月失業率

日本5月工業生產

美國6月(核心)PPI

美國(初次)請領失業救濟人數

業績報告：摩根大通、摩根士丹利、迅銷、愛立信

07/15 周五 澳洲6月商業NZ PMI

歐元區5月貿易收支

美國6月零售銷售

紐約帝國州製造業指數

美國6月工業生產

美國7月密西根消費者信心

美國5月企業庫存

業績報告：富國銀行、花旗

《鋼鐵股》榮剛6月營收登第3高 接單看到明年Q1
《國際經濟》連3月下滑 日5月家庭支出又縮手
天文迷注意！今年最大滿月下週登場 賞月最佳時機曝光
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