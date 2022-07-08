淡水區公所將於7月17日正式開放在市民聯合服務中心斜對面空地，地點靠近淡海輕軌淡水行政中心站，淡水家樂福淡新店對面的綠地廣場，舉辦2022平安熊虎展及親子星光電影院、泡泡奇蹟等活動，和大家歡樂一夏。

這次由燈藝大師陳祖榮老師重新組裝在「2022新北燈會」所出現、高達8公尺的巨型虎年主燈，並搭配16組與成人高度相仿的泰迪熊，分別為4組春夏秋冬四季親子熊及12星座的系列熊，以「平安熊虎展」為主題，在每天晚上6時至9時點亮主燈為大家平安祈福，無論白天或晚上都適合親子前來與巨型虎燈同框入鏡，也可以找到屬於自己的季節熊及星座熊同拍網美照。

淡水區公所本次活動與紅樹林有線電視合作，將於7月17日晚上6時20分現場開放入座並發送限量虎燈提袋及神秘小禮物等，數量有限送完為止，並在晚上7時正式播放親子星光電影「大紅狗克里弗」，邀請大小朋友們一起開箱暑期最強檔之「平安熊虎展」，場地會開放拍照展示至8月31日為止。

淡水區長巫宗仁表示，在2020新北燈會結束後，虎年主燈作品「臥虎藏龍」也移到淡水區公所斜對面的廣場展出，因此也在主燈所在地舉辦一些活動，也跟三重區公所洽談商借16組泰迪熊來共襄盛舉，在17日舉行點燈儀式後，同時也會進行星光電影院。

巫宗仁說，此外為讓孩子們有一個歡樂的暑假，淡水區公所在8月14日下午4時到6時，特別邀請到國內知名的泡泡大師，在熊虎展現場表演泡泡藝術，教導大家玩泡泡，現場每一整點並提供一百組泡泡道具讓親子同樂，歡迎大朋友、小朋友來體驗泡泡奇蹟。