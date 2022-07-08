近幾年網路詐騙手法層出不窮，有著「拳能律師」稱號的詹傑翔最近就遇上讓他無奈的身分盜用事件，有粉絲透過粉專向他反映，被自稱是詹傑翔的人士借錢，並且已匯款數萬元給對方，事發後一陣子，詹傑翔以為事情告段落，但後續發現仍持續被盜用身分在不同軟體，也因此讓詹傑翔決定備案準備後續相關處理程序。

詹傑翔透露，該粉絲原先就有在粉專與他私訊幾次，但都是正常的對話沒有太大異樣，但某天卻告訴他，被冒充是詹傑翔的人借錢，且沒有抱持警覺性的匯款給對方，詹傑翔得知後非常訝異，他表示：「我也有問該名粉絲，他說也沒有見過本人確定身分就匯款了，這樣其實我也無能為力，只能先請他報警處理。」

沒想到後續詹傑翔的身分仍持續被盜用，該粉絲在私訊告知他又看到在歌唱APP中有詹傑翔的帳號，讓詹傑翔認為事情必須要立即做個處理，他先是通知經紀人，隨即備妥資料與該名粉絲相關對話、匯款紀錄進行備案，詹傑翔說道：「就是先備案，然後我也有告訴該名粉絲他可以去提告，我再依據後續判決狀況進行適合的法律動作。」

得知在唱歌交友軟體被盜用身分後，詹傑翔好氣又無奈表示：「真的是蠻氣憤一直被這樣盜用身分，而且搞不好盜用我身分的人唱歌很難聽，這樣我會更生氣喔！」除此之外，詹傑翔透露在該名詐騙人士向他粉絲要求借款時，連詹傑翔的律師證號都有附上，可能也因此讓粉絲受騙，這讓詹傑翔篤定認為這絕對是慣犯，且對於法律有基本知識，才知道可以去查律師證號，詹傑翔語重心長的說：「如果沒有將這樣的慣犯抓到，恐怕還會有類似詐騙事件發生。」

最後詹傑翔也希望藉由這次事件呼籲民眾，切勿隨便就將錢借給完全不熟悉的人，就算認識也需要好好確認，否則很容易會有糾紛，畢竟現在的歹徒都很囂張，連律師的身分也敢盜用，詹傑翔更說：「雖然這樣講好像有點自誇，但真的不要因為覺得對方帥就輕易受騙，甚至有金錢上的往來，這樣都是非常麻煩的。」而若發覺可能是詐騙事件，也可以更謹慎的查詢相關資訊，才不會讓自己的權益受損。