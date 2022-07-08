加拿大國防部長安南德（Anita Anand）今天表示，加拿大將於今夏稍後運送39輛通用動力（General Dynamics）製造的裝甲車至烏克蘭，以協助基輔（Kyiv）對抗俄羅斯的入侵。

由通用動力位在安大略省倫敦市廠區製造的裝甲戰鬥支援車（ACSV），能同時作為救護車、維修與救濟車，或是運兵之用。

這批援烏裝甲車是加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）上週在馬德里舉舉的北約（NATO）高峰會落幕時宣布，也是今年4月加國編列預算給予烏國5億加元（約新台幣114億元）軍事援助的一部分。

安南德告訴記者，除了這批援烏裝甲車外，加國政府另已於2019年與通用動力地面系統公司（General Dynamics Land Systems）簽下數十億加元合約訂購360輛同款裝甲車供加國部隊使用。

安南德說：「這批援烏39輛裝甲車將在今年夏天開始運送，而加國訂購的360輛也將會在接下來的數個月陸續交貨。」