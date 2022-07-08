「最美博士」許藍方博士在17LIVE全台最火辣的兩性節目《許藍方的愛vs性相談室》，有感於台灣成人影視走向產業化，日前特地邀請與鄧佳華合演他挑戰當男優首部AV作品《華根初上》的話題女優苡若及人稱「劍大」台灣AV達人一劍浣春秋，一探台灣成人影視產業及AV女優心路歷程的真實秘辛，面對許博士各種《華根》相關好奇，苡若聊起鄧佳華都據實以答，但最讓她生氣的是，鄧佳華竟然在事後表示充氣娃娃比她還要舒服。

苡若坦承自己很享受性愛，喜歡被看、被欣賞，從事AV女優更是因為喜歡，她也透露做愛後很喜歡跟對方討論，「我們會互相檢討但不批評，檢視剛發生的事情拿出來討論，讓兩人可以優化下一次做愛的進程。」談到和鄧佳華合作《華根初上》一事，苡若說當初經紀人曾詢問合作男優是鄧佳華的話她ok嗎？苡若說：「我只有考量2個問題，一是我會不會跟他拍過之後我就沒工作了？另一個是我會不會跟他合作之後，未來都只能跟很有爭議的人合作？」經紀人保證不會後，她就相信經紀人的判斷接下拍攝工，後來事實也證明沒有受到影響。

講到鄧佳華，苡若說：「我現在有點走心的是，他說他只覺得娃娃最棒，那我算什麼呢？人家問那你把苡若放哪，他還說言不由衷，我不太懂為什麼，當然我也沒有想在他心中爭排名，我只是對我當場的工作能力及專業度有自信。」對於大家關切鄧佳華的尺寸，苡若回想說：「他有達到國民平均值，就是一般正常亞洲男性的尺寸。」

許藍方好奇詢問在拍攝時，是否有因為鄧佳華的外表受到影響？苡若秒答表示視覺真的不會因為鄧佳華的外貌受到影響，她說明拍片時沒戴眼罩、眼睛有張開，而且自己視力1.2、智商也正常，許藍方一聽立刻低頭致歉「我先為我的問題說對不起」苡若透露很多人問過她這問題，「因為我知道這是工作，而且我熱愛我的工作，就像當你是一個歌手，你不會因為你唱歌的場地而不能唱」，許藍方坦言自己會受視覺影響，佩服苡若說原來很多東西都是心態問題，你的比喻代表我是個不會唱歌的人，我不會唱歌又要嫌場地不好，你會唱歌所以在任何場地都能唱出好聽的歌。

苡若透露決定成為AV女優時，身邊家人、朋友雖然擔心，但還是選擇默默支持，媽媽也曾表示內心不是憤怒而是難過，家中最親的2位阿姨知道後也表示支持，默默用自己的方法支持她，苡若說：「我沒有希望大紅大紫，只希望能夠長青，可以持續做這個工作，如果片商覺得我過曝了沒有拍片邀約，我也很想找機會轉幕後，做編劇之類的，想繼續在這個產業裡工作」，個性樂觀的她也笑說如果臨時哪個女優沒來，還可以上場代打一下。