抓到了！安倍晉三遭槍擊 42歲嫌犯逮捕畫面曝光

日本前首相安倍晉三今（8日）在奈良街頭宣講時遭一名41歲男子山上徹也從後方槍擊，左胸與右脖身中2槍一度出現心肺功能停止的狀況，傷勢相當嚴重，此事震撼全球，與安倍關係相當友好的美國前總統川普也在社群軟體上發文表示，「安倍是我真正的好朋友，更重要的是，他是美國的好朋友，我們都在為安倍與他的家人祈禱。」

安倍送醫後目前仍在急救中，山上徹也經過警方初步調查後坦承，對安倍不滿，目的就是想要殺人。安倍遇襲的突發事件備受全球關注，川普在創辦的Truth Social社群上發文表示，「安倍是我真正的好朋友，更重要的是，他是美國的好朋友，這對熱愛和欽佩安倍晉三的優秀日本人民來說是巨大的打擊，我們都在為安倍與他的家人祈禱。」

兩人關係密切，2019年川普訪日時，安倍更曾親自帶他去打高爾夫，甚至被媒體捕捉到安倍駕高爾夫球車載川普打球的畫面，事後兩人也上傳自拍照留念。