日本前首相安倍晉三遭到槍擊，新北市長侯友宜今在疫情說明會表示，得知他遭到槍擊，在台灣的我們都非常關心，他長期以來對台灣友好、關心台灣，衷心期盼他能夠脫離險境，同時也嚴正譴責暴力，希望大家一起為他祈福，最後喊話：「安倍前首相加油！你一定可以的」。