安倍槍擊命危 侯友宜：嚴正譴責暴力 15:162022/07/08 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本前首相安倍晉三遭槍擊命危，新北市長侯友宜嚴正譴責暴力。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本前首相安倍晉三遭到槍擊，新北市長侯友宜今在疫情說明會表示，得知他遭到槍擊，在台灣的我們都非常關心，他長期以來對台灣友好、關心台灣，衷心期盼他能夠脫離險境，同時也嚴正譴責暴力，希望大家一起為他祈福，最後喊話：「安倍前首相加油！你一定可以的」。 安倍晉三遭槍擊 李登輝基金會：譴責暴力 安倍遭槍擊 馬英九：譴責暴力行為、祈願安倍平安 安倍晉三遭槍擊命危 侯友宜：盼脫離險境 #安倍晉三 #槍擊 #侯友宜 #嚴正譴責 #加油 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 安倍晉三遭槍擊 民眾黨：為安倍祈福、譴責暴力 12:082022/07/08 政治 安倍晉三遭槍擊 42歲嫌犯逮捕畫面曝光 11:322022/07/08 國際 安倍街頭遇刺 柯志恩震驚：他曾協助高雄 14:072022/07/08 政治 安倍中彈 蔡英文震驚：嚴厲譴責暴力不法行為 12:302022/07/08 政治 安倍槍擊命危 黃敏惠：相當擔憂祈願平安 13:082022/07/08 政治 凶手近照曝光！對安倍開槍 40多歲嫌犯名叫「山上徹也」 12:072022/07/08 國際 影／安倍中2槍狀況危急「持續輸血」 夫人昭惠急奔醫院探視 14:032022/07/08 國際 安倍晉三遭槍擊 綠營黨團：盼他早日康復 11:542022/07/08 政治 安倍街頭中彈 「最友台日相」傳今年訪台 從政歷程曝光 13:282022/07/08 國際 安倍晉三遭槍擊 鄭文燦發文：我們為他祈福 13:072022/07/08 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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