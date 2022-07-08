日本前首相安倍晉三遭到槍擊，新北市長侯友宜今在疫情說明會表示，得知他遭到槍擊，在台灣的我們都非常關心，他長期以來對台灣友好、關心台灣，衷心期盼他能夠脫離險境，同時也嚴正譴責暴力，希望大家一起為他祈福，最後喊話：「安倍前首相加油！你一定可以的」。

安倍晉三遭槍擊 李登輝基金會：譴責暴力
安倍遭槍擊 馬英九：譴責暴力行為、祈願安倍平安
安倍晉三遭槍擊命危 侯友宜：盼脫離險境
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