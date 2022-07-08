基隆路地下道內線禁行機車16年，預計8月中解禁。（吳崢提供／楊亞璇台北傳真）

台北市基隆路地下道南往北方向，內線禁行機車超過16年，導致機車車流堵塞、甚至滋生事故，為通勤族詬病。台北市政府交工處指出，由於該路段尖峰交通流量蠻大，評估檢討後，預計今年8月15日前開放機車行駛內線。

台北市松山信義市議員參選人吳崢說，「機車專用道」及「車種分流」，其實是「限制」大於「保障」的措施。2021年台北市交通流量指出，上班通勤時間，基隆路地下道往北段的機車流量，足足是汽車流量的3.75倍，但機車專用道寬度，約僅有汽車道的一半。

吳崢表示，車種分流的設計，導致機車族只能擠在狹小的機車專用道裡，不僅容易違規溢出到內側車道，也很難保持行車安全間隔，恐增加事故發生率，根據近三年，交通警察大隊的事故統計，該地下道最普遍的肇事原因，就是「未保持行車安全間隔」，共占總數近3分之1。

吳崢指出，目前設籍台北市的機車數量高達95萬輛，但交通主管單位，仍經常假安全之名，實施車種分流，實際上是把機車用路人的需求，放在次要位置，但過去桃園試辦內側車道行駛機車，事故率反而下降4成，已凸顯強制車種分流的謬誤。

吳崢說，昨日與機車路權促進會會勘，台北市政府交通管制工程處、停車管理工程處，信義分局、交通警察大隊，以及相關里辦公室一同出席，無異議確認將於今年8月15日前，塗銷內線禁行機車標誌，並全面調整相關牌面，讓用路指示更為清晰。

交工處交通規畫科長陳詩韻表示，在基隆路、松壽路口方向進入基隆路地下道共有兩線道，但目前機車只有一線道，有不少民眾反映，要求開放內線車道，初步評估檢討後，認為可行性高，因此朝開放方向前進。

陳詩韻說，由於涉及相關交通管制措施標誌、標線調整，預計8月中前完成，開放機車行駛內線後，機車族將有兩線道可行駛。她提醒，地下道畫有雙白線，進入後請勿切換車道。

陳詩韻坦言，當初禁行的原因不清楚、已不可考，由於基隆路地下道將通往市區，該路段尖峰交通流量大，機車車輛數稍微多，但只有一線道，不少機車要進地下道時，依序排隊進入，而造成塞車。

另外，禁行機車長達44年的忠孝西路，確定會在今年底試辦通行，但吳崢認為，台北市推動機車道路平權的速度，還是太過被動、緩慢，呼籲市府應全面檢討交通政策的結構性問題，積極擴大開放機車行駛內車道、廢除強制兩段式左轉，並改依車速分流，重視機車的用路安全，也還給汽車與機車更單純的用路環境。

時代力量台北市議員參選人劉仕傑、陳志明、林柏勛、徐千淳、林泓泰今日召開記者會指出，台灣的機車多達1430多萬輛，比汽車數目多了整整1.7倍，不過，台灣的道路設計卻是以汽車為本位，國內龐大機車族群沒有相應的路權，又得面對奇形怪狀的道路設計，逼不得以和各種車輛爭道，讓肉包鐵的機車族暴露於危險之中。

5名參選人發表道路平權共同政見，包括「取消忠孝西路禁行機車」、「研議其他禁行機車路段開放之可行性」、「擴大試辦不強制兩段式左轉」、「盤點肇事熱點碰撞型態改善道路設計」，並邀請用路人們一起在7月9日走上忠孝西路，共同參與「交通解嚴，道路平權」大遊行。