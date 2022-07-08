為因應企業投資高雄帶來的人力需求，高市府舉辦重點產業人才媒合會，參與的4大重點產業大廠包含台積電、日月光、華邦電、漢翔、世德等21家，開出約500個工程師及行政、業務專員等職缺，目前已收到150份履歷，首場線上面試將於7月13日登場，經發局提醒，求職者最晚需於3天前投遞履歷，呼籲優秀人才把握機會加入半導體高雄隊。

高雄市經發局長廖泰翔指出，高雄市長陳其邁上任後推動半導體產業，近兩年來包含台積電、穩懋、美商英特格、德商默克及日月光、穎崴等大廠紛紛加碼投資高雄，未來5年將提供超過4.5萬個優質工作機會，市府也會透過高科技產業的進駐，吸引高科技人才落地，進一步帶動商業及服務業等三級產業發展，提升整體薪資水平。

高雄市經發局7月起特別舉辦半導體、電動車、高值化扣件及航太科技等4大重點產業人才媒合會，廣邀全台各地人才報名，活動上線迄今已吸引超過150名求職者報名，經統計約有3成5來自外縣市，顯見高雄優質工作機會吸引各地人才聚集。

本次首波上場面試的台積電，因應持續展開高雄晶圓廠籌組作業，預計招募製程工程師、製程整合工程師、設備工程師及模組副工程師等職位，錄取者將先至台中或台南受訓後轉職回高雄，年薪保障14個月，每季依公司營運獲利分享業績獎金。

此外，當日還有華邦電、華東科技、鏵友益科技等大廠參與，其中記憶體大廠華邦電，預計招募設備、製程及製程研發工程師；IC封測廠華東科技開出設備、品質系統、產品、製程、資訊工程師等職缺；半導體及光電產業智慧檢測、自動包裝設備供應商鏵友益科技則需要軟體、自動化、電控背景等相關人才。

高雄市經發局表示，「2022高雄重點產業人才媒合會」仍開放報名中，參與的4大重點產業大廠包含台積電、日月光、華邦電、漢翔、世德等21家，開出約500個工程師及行政、業務專員等職缺，將事先篩選履歷，合格者自7月13日起依照產業別安排6場次的線上面試，求職者最晚需於參與場次前3天投遞履歷，歡迎全台應屆畢業生及業界菁英踴躍報名，更多詳情請至活動網站：https://reurl.cc/0pe7QK查詢。