無任所大使林佳龍今中午赴總統官邸與蔡英文總統懇談約一個多小時，終於點頭出戰新北市長選舉這一局；據了解，林佳龍態度出現戲劇系轉變，主要因為蔡總統不放棄、立法院長游錫堃也出面，總統告知林佳龍，「林佳龍絕對不能在場選戰缺席」。

據了解，林佳龍戲劇性轉變後，認為還是有很多地方需要準備，且還要跟很多人溝通，包括一路走來力挺他選台北市長的人。

知情人士指出，其實今天蔡總統中午尚未接見林佳龍前，林尚未真的下定決心、昨天更連想都沒想過參選新北市長，所以還在臉書分享台北市願景的政策白皮書，但是蔡總統確實認為，林是出戰新北市長侯友宜最好的人選，盼林佳龍能接下這個重擔。

知情人士說，中午會中，總統希望林佳龍不要缺席這一局，不選台北市長，還有新北市更大戰場，總統並承諾，一定會全力支持。

知情人士說，這周是總統第三次出面約見林佳龍，林對於前兩次見面，原以為經過說明，總統已經理解他選台北市長決心，他也表明，就算最後不是他選也沒關係，但總統真的不放棄，也很看重、很疼惜林佳龍，堅持林佳龍絕對不能在這場選戰缺席。

桃園市長鄭文燦這次「銜皇命」負責出面說服林佳龍，今天也與林佳龍一同進官邸，據了解，鄭文燦也表示，林佳龍是學運世代的老大哥，「學運大哥林佳龍不應該缺席這場選舉」。

知情人士表示，今天雙方談了一個多小時，除了蔡總統誠心邀請、選過新北市長的立法院長、正國會精神領袖游錫堃，也以過來人身份不斷通電話意見討論，蔡總統、游院長都有選過新北市長的經歷，願意全力協助全力相挺。

不過，之前林佳龍不願參選重大因素之一就是行政院長蘇貞昌的態度，知情人士表示，選戰開打後，蘇貞昌如何操盤新北市長這一局，各界都在看。