為維護離職退保勞工權益，勞工職業災害保險及保護法已訂定「勞工職業災害保險預防職業病健康檢查及健康追蹤檢查辦法」，共要從事如游離輻射、粉塵、石棉、苯等16類致癌性有害作業、且連續加保滿一年，無論變更工作或離職退保，每年都可以申請職業病健康追蹤檢查一次。

勞動部職安署副組長彭鳳美表示，目前每年約有40萬名勞工要受職安法的「特別危害健康檢查」，其中涉及16項致癌性作業約有20萬人，20萬人中每年約有3000至5000人會領取老年給付而離職退保，職安署將主動勾稽，並發函通知申請。