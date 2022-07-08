（甫當選33屆中研院院士、台灣大學經濟系特聘教授李怡庭。圖／陳碧芬）

甫當選33屆中研院院士、台灣大學經濟系特聘教授李怡庭，針對央行貨幣與匯率政策，提出三大問題與三大建議，包括央行「沒有制度」的獨立性，台幣匯率干預不明，以及貨幣政策M2成長率目標消失等。

中央研究院「臺灣貨幣金融改革」研議小組8日公布《台灣貨幣金融改革》白皮書初稿，李怡庭是研議小組重要成員之一。除了新科院士身份即針對保守的央行發表政策建議，受到到外界重視；她以學術研究領域貨幣理論、銀行與金融市場，2020年出任第20屆中央銀行理事迄今，8日在中研院舉辦的「臺灣貨幣金融改革」論壇上的發言，以學術研究為雄厚基底，力求打開央行的改革之路。

李怡庭表示，希望白皮書研擬過程的縝密討論，能對台灣未來的貨幣及金融發展，有一個改革的起始點。

對於央行的貨幣與匯率政策，李怡庭首先點名，央行盈餘繳庫問題。她指出，央行被歸類於隸屬行政院的國營事業，依法須將盈餘繳交國庫，央行的預算及決算須經行政院及立法院審查，央行肩負國家年度盈餘的重責，造成匯率干預、極低利率的長期傾向，「這對台灣經濟有何潛在的負面影響？央行應該研究！」

對此，她建議，提升央行的獨立性，層峰應審視央行的定位，勿視同一般國營事業，要給央行具備獨立的預算權，避免盈餘繳庫的壓力，「或許一部份仍要回繳，但不該在法條上強制，對央行收入的期待太高。」

其次，外界認為央行對於新台幣常是「阻升不阻貶」，此項特性造成美國財政部匯率操縱報告常對台灣不利。李怡庭建議央行應公布實際的外匯干預資料，日本、南韓、新加坡等43個國家都有公布外匯干預月資料或季資料，「就算像美國延遲2年，或台灣要延遲5年公布，都沒有關係」，在匯率政策研究上才能有精確結果。

第三，李怡庭指出，央行於2020年放棄以M2 成長率為目標的貨幣政策架構，之後就在「沒有任何明確的貨幣政策目標」下，執行貨幣政策，不止央行無法因此與民眾、產業界溝通，連通膨預期的管理都沒辦法！據此，她建議，央行應提出清晰且具有嚴謹分析為基礎的貨幣政策架構，以促進透明度與可究責性，真正提升貨幣政策的有效性。