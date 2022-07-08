看好暑假人潮，也是逛夜市旺季，士林夜市商圈8日起推出「士在必行」系列活動，邀請學生擔任美食大使拍攝介紹影片，第一名可獲15000元夜市抵用券，士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山表示，盼吸引學生、居民回流，一起品嚐在地小吃，找回往日榮景。

蘇文山表示，士林夜市人流多、知名度高，7成以上都靠年輕族群消費，但疫情影響，3年來沒國外觀光客，且之前開放團客後也有很多負面新聞，覺得食物又貴又難吃，居民學生都不想來，盼透過這次活動活絡商圈。

士林夜市商圈推出「士在必行」系列活動，預計可增三成人潮，7月8日起邀學生擔任美食大使，到夜市拍攝短片，喚起大家對夜市的記憶，並舉辦票選活動，第一名可獲15000元，第二名12000元，第三名8000元，此外，民眾參加投票還能抽50元夜市抵用券，預計發出15萬元。

蘇文山說明，為刺激學生消費，還會發50元夜市抵用券給周邊各校，如陽明高中、士林高商、泰北高中、也有文化、東吳、銘傳等大學，總計發1萬張、共50萬元，可透過學校學務長還有社團索取，並依各校人數發放，消費時間到7月31日止，任何攤商都可用。

蘇文山表示，9月17日在北藝還有學生嘉年華活動，估超過1000人參與，希望結合社團，讓學生有表演機會跟舞台能展現，來表演學生也會發50元現金抵用券，盼讓大家覺得士林夜市好逛好吃。

蘇文山表示，要做學生意就要便宜好吃、份量多，如果學生喜歡來逛夜市，各階層也都會喜歡，今年4、5月時因為疫情生意幾乎打回原形，目前人潮漸漸回穩，接下來樂觀看待，盼透過夜市系列活動，將人潮帶進來。