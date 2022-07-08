台中市大里區35歲越南籍寧姓女新住民，於7日晚間21時13分，從家裡外出運動，獨自1人行經大里區環河路永隆八街口時，卻發生意外死亡案件，經民眾報案，警方趕到案發現場，發現婦人躺在芒果樹下、頭破血流，當場無生命跡象，經消防救護員緊急送大里仁愛醫院救治，仍宣告不治，警方正調查釐清死因。

警方指出，死者疑似攀爬芒果樹，不甚失足摔落，地上留有一灘血跡及斷掉的芒果枝葉以及芒果，初步判斷婦人當時有可能攀爬路旁芒果樹，不慎摔落地面而受傷，路人聽見慘叫聲，趕緊查看，發現婦人一動也不動，趕緊打119求助。

台中市消防局獲報後到場，發現婦人頭破血流，已無生命跡象，經送醫急救後仍宣告不治，根據民眾指出，大里區環河路永隆八街口，有1棵芒果樹約4公尺高，因夏季果實纍纍，婦人疑似從芒果樹摔下倒地，頭破血流，但墜落真正原因，警方表示要進一步釐清死因。