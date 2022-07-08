路嘉欣（左起）、配唱老師許恰吉、丁天牧。（GagaOOLala提供）

路嘉欣（左）與趙逸嵐在《酷蓋爸爸》組「欣八CP」。（GagaOOLala提供）

《酷蓋爸爸》第２季專輯封面。（GagaOOLala提供）

歌手路嘉欣演戲、唱歌樣樣通，因主持Podcast〈阿路八〉再度翻紅，不僅擔綱主演《酷蓋爸爸》第2季，還接下演唱主題曲〈路〉的重責大任，用歌聲幫「外人」正名，往台灣同志平權的「路」邁進，搶先影集在各大音樂平台上架。

她興奮地說本來還再想要如何毛遂自薦，就收到導演陳怡妤的邀約，算是正中下懷：「戲裡面有一場紀念玫瑰少年葉永鋕的音樂會，導演說他希望主題曲以這個為發想，整個格局可以再更擴大一點。所以除了符合《酷蓋爸爸》的劇情，我特別要把這個故事說給同志的父母聽。」獨特嗓音搭配深刻情感，為台灣同志平權的「路」，下了最動人的註解。

除了演唱主題曲，這也是路嘉欣繼2019年為自己的專輯歌曲〈算命師〉填詞之後，再次提筆填詞，「我最喜歡的是『喝碗熱湯，慢慢想像，添了雙碗筷的家，多了個人的大合照』，這是這首歌我最一開始出來的歌詞。一個家族合照的時候總是會有一個『外人』他就會跳出來說，『來來來沒關係！我幫你們拍這樣子』。但是我就在想說這個『外人』的心裡，一定也會覺得不知道哪一天可以名正言順的在這個全家福裡面，而不是那個 幫大家拍照的『外人』。」

不只路嘉欣這張王牌，八度音創因受到《酷蓋爸爸》第1季的感動，這次包辦《酷蓋爸爸》第2季主題曲，網羅經驗豐富的資深作曲、編曲、製作人的丁天牧老師，來幫〈路〉譜曲、編曲與後製。擔任製作人之一的J.Quan（趙權）在短時間統籌找到丁天牧老師參與此次主題曲及配樂製作，而促成此番音樂合作，更表示：「愛是不分國界、性別的，其實音樂也是一樣，都是可以當作是人與人之間溝通的橋樑。」最後還下了一個最完美的註腳：「《酷蓋爸爸》這個故事，讓我們知道說，大家都是一起的，我們的〈路〉都是一樣的。」

經驗豐富的丁天牧毫不吝嗇地誇讚起路嘉欣的作詞能力很有層次：「這首歌比較特別的是，先由路嘉欣先作詞，然後我再譜曲。看到他的歌詞很有感覺，尤其是副歌寫到『我們沒有錯，我們不會懦弱，堅定而溫柔』，像這幾個很白話，但是他可以充分地表現出內心強大的情感。從前面日常生活的鋪陳，到後面副歌的地方整個內心的爆發，彷彿是一種宣告。」

路嘉欣在音樂上與丁天牧一拍即合：「我很喜歡老師從頭到尾鋪排在後面的弦樂，觸動到人的內心深處，溫柔而寬闊的狀態，跟這首歌要說的東西不謀而合」。丁天牧利用鋼琴與弦樂的巧妙融合來呼應，在編曲上一句句將情緒往上推進。堆疊到最後一句「如花火」的時候，把醞釀多時的沉默，像花火一般爆發出來。

由謝佳見、邱木翰、路嘉欣、趙逸嵐、路嘉怡、林毓家、管麟、許乃涵、鄭怡、王自強、葉天倫、徐韜等眾多演員所主演的《酷蓋爸爸》第2季將在8月8日父親節於全球最大同志影音平台GagaOOLala首播，藉由路嘉欣溫暖的歌聲，讓台灣音樂創作的軟實力，陪伴世界各地的觀眾繼續走下去。