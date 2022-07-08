歌手朱俐靜近日因乳癌病逝，喚起不少人對乳癌的重視，平時究竟該如何預防呢？營養師指出，有家族或婦癌病史、代謝症侯群或體重過重者等，其實都是乳癌的高風險群，除了飲食上要注意外，還要搭配運動，對此也分享4類助降罹癌風險的食物。

營養師夏子雯在臉書粉專提到，女性若有家族或婦癌病史、代謝症侯群、體重過重、初經早或停經晚、未曾生育或30歲後才生第一胎者、有菸癮、酗酒習慣、高壓力、精神容易緊張者，都是乳癌的高風險群，平時應加強自我檢查，定期做乳房攝影、乳房超音波等篩檢，一周運動2次或每天做15分鐘伸展活動。

除此之外，飲食上也很重要，平時要補充足夠的維生素D，能夠抑制乳癌細胞株生長，使體內致癌基因的表現下降，還能降低癌細胞生長和轉移，可補充曬過太陽的菇類、鯖魚、鮭魚、雞蛋等食物，或選擇吃保健食品，也可多補充含「多醣體」的食物，能大幅降低乳癌罹患機率，例如菇類、靈芝、牛樟芝、燕麥、大麥、海帶、海藻等。

夏子雯營養師進一步指出，除了菇類，還可多吃十字花科蔬菜，因其含有硫化物、吲哚等植化素，能抑制乳癌細胞產生，例如花椰菜、高麗菜、大白菜、甘藍等，或各種蔬果、全穀雜糧類，還有豆製品也能降低乳癌發病風險的效果，例如豆漿、豆腐、豆干等，但花干、油豆腐及炸豆皮，屬於油炸過的豆製品，因此建議少吃。

平時應「戒糖」，控制精緻糖及精緻碳水化合物，因為血中胰島素和類胰島素生長因子，會使癌細胞生長迅速，「飽和脂肪」也要減少攝取，例如五花肉、豬皮、肥肉、雞皮、香腸等，因為脂肪被腸道細菌轉化為動情激素後，會存積在乳房組織，提高乳房細胞病變的機率。