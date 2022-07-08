台南台鋼獵鷹8日宣布，簽下效力SBL裕隆長達9個賽季的胡凱翔，也多次入選中華男籃代表隊，加入獵鷹後讓鋒線戰力直線上升，不僅能在進攻端上演飆分秀，面對敵隊時，也能扮演好防守者的重任，獵鷹教練團對這位來自屏東的南部孩子寄與很深的期望。

胡凱翔現年31歲，身高190公分、體重93公斤，主打前鋒，2013年SBL選秀會以首輪第4順位被裕隆納智捷相中，開啟了職業籃球生涯，在2016年圓夢披上中華隊戰袍出賽第6屆德黑蘭亞洲挑戰盃，及兩屆的瓊斯盃國家隊。

回到離家近一點的台南，早在他國中時期就因為著迷廟會活動牽起和台南的緣分，「別人都是為了美食跑到台南，但我是國中階段常跟著廟會活動到台南，北上打球之後還是一樣，每到周末還會特地到台南看廟會的表演，這算是我的休閒娛樂。」

離開待了9年的裕隆，來到台鋼獵鷹的首要關卡，胡凱翔說：「畢竟在裕隆待了這麼長的時間，來到這裡又比以前更高一個層級，最重要的是能趕快融入團隊、適應球風，幫助球隊闖進季後賽。」

個性低調卻很難不讓人注意到的胡凱翔，讓總經理錢韋成認為，「凱翔是個很有天賦的球員，練球認真投入，加上是個南部孩子，他個性純樸老實，我們球隊對他有很深的期望，希望他能打出自己的身價。」