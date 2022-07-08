法務部8日公布矯正機關首長異動名單，共有新任嘉義監獄典獄長吳永杉9人，9人將於7月16日上任。

法務部矯正署表示，矯正署現有所屬矯正機關首長職缺1名、副首長職缺3名，為讓各機關業務能順利推展，並促進及活絡矯正署與所屬機關間人才交流，因此進行9名矯正機關首長人事調整。

9名矯正機關首長異動名單如下：

1.新竹監獄典獄長吳永杉調派嘉義監獄典獄長。

2.臺北看守所所長曾文欽調派新竹監獄典獄長。

3.臺中女子監獄典獄長劉明彰調派臺北看守所所長。

4.矯正署教化輔導組組長劉玲玲調派臺中女子監獄典獄長。

5.新竹看守所所長詹益鵬調升矯正署教化輔導組組長。

6.綠島監獄典獄長戴明瑋調派新竹看守所所長。

7.矯正署安全督導組副組長翁永芳調派綠島監獄典獄長。

8.臺北女子看守所所長李宗莉調派臺南少年觀護所所長。

9.臺南少年觀護所所長鄭翠芬調派臺北女子看守所所長。