日媒發布安倍中槍的號外報紙，引起日人瘋搶，甚至還有人PO上網轉賣。（圖／翻攝自PTT）

抓到了！安倍晉三遭槍擊 42歲嫌犯逮捕畫面曝光

日本前首相安倍晉三今中槍，截至下午仍未恢復意識，引起世界關注。日本當地稍早也發行這起事件的號外報紙，大批民眾瘋搶，甚至還有人把號外刊登在二手拍賣網站，每一份要價3500日元（台幣約768元），消息引起台灣網友熱議，安倍是令和第一位遭暗殺的政治家，更是日本前任首相，算是歷史性事件。

一名網友今在PTT上發文分享，安倍晉三今遭槍擊，號外新聞被放到日本的二手拍賣網站上販售，每一份可賣3500日元（台幣約768元），畢竟這是令和第一位遭到暗殺的政治家，同時還是日本的前任首相。

貼文引起網友討論，畢竟算是歷史性的文件，搞不好放越久價值越高。「歷史價值很高啊」、「歷史文件」、「放個10年就不得了」、「長遠來看紙本還是有保存價值」。不過，也有人認為，現在這些報紙很多人會留存，印製的報社應該也都有留，因此可能放了100年也漲不了多少錢。

日本各大紙媒仍保有在重大新聞發生時，出「號外新聞」的習慣，而所謂的號外新聞與一般新聞不同，只有在發放現場可領取，無法在其他時間或其他地方拿到，就連保存全日本報紙的國立國會圖書館也不會收藏，因此非常稀有且珍貴。2019年日本改令和年的時候，就吸引大批日本民眾瘋搶。