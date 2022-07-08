海峽論壇將於12日於廈門舉辦，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬呼籲應停辦海峽、雙城論壇，強調「政府對談」才是正途；新黨主席吳成典今嗆執政黨在怕什麼？順便連帶批朱立倫是在「拿香跟拜」，批其遠離台灣反戰求和的主流民意。

吳成典表示，新黨代表團正在廈門隔離，準備參加第十四屆海峽，他表示，真的看不懂執政黨在怕什麼？怕海峽論壇怕成這個樣子。13屆、13年都過去了，經由論壇，創造兩岸人民交流和融的氣氛，與民進黨的威嚇、恐懼，形成了強烈的對比。和平需要耐心和智慧，不是威脅和恐嚇。

吳成典批民進黨，配合美國投火台灣，一面倒親美反中，而國民黨主席朱立倫莫名其妙拿香跟拜，都已遠離台灣反戰求和的主流民意，海內外認為兩岸兵凶戰危之際，再次恫嚇參加以和平為主軸的民間交流活動，有意義嗎？

吳成典說，政府對談是正途，民間交流更是必要，尤其執政者搞民粹的時候，兩岸民間正面的對談，更為重要。他對鄭運鵬喊話，只要本著兩岸一家親，有著期待中華民族偉大復興的精神，相信論壇也會很樂意邀請他以個人的身分代表執政黨參加，促進民間的和平交流，本就是海峽論壇的精神嘛！

吳成典表示大家見了面什麼事都可以談，善意的表達、往來，一切都可以商量，創造民間共識為基礎，政府間的交流談判，自然就順暢了，態度才是關鍵，恐嚇、抹黑、醜化、威脅解決不了問題。他並拜託執政黨，放人民自求和平的一線生機，讓海峽論壇繼續為兩岸和平添磚加瓦。