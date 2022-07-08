房仲業資歷29年、現在是永慶不動產新竹清華加盟店東的陳展謀，過去曾在信義房屋、21世紀不動產服務，最後落腳永慶不動產，開店11年時間，累積業績達超過3.5億元、成交案件高達近800件。今年1到5月繳出3,000萬亮眼業績，其中約有七成來自永慶集團加盟四品牌的聯賣制度。

自中原大學工業工程系畢業後，陳展謀為了快速累積出國進修費用，選擇高報酬的房仲產業、進入直營體系的信義房屋，期望在2、3年內攢夠目標金額、出國念書。但事情不如預期中順遂，依當時的收入，公司薪獎制度不高，即使不吃不喝，3年內也存不到200萬元的出國資金。

選對加盟品牌 擴展事業版圖

陳展謀在信義房屋表現優異，不只獲得「新人獎」，還多次勇奪「Top店長獎」、「桃竹區年度業績冠軍」等殊榮，但薪資卻始終沒有達到他設定的水準，得知夥伴準備到21世紀不動產創業，他毅然加入，開啟創業人生。

經過3年多時間磨練，陳展謀深知選對環境很重要，幾經考量，為了追求更高績效，他轉職到永慶不動產。他認為，永慶房產集團也有直營體系，而永慶不動產加盟店的文化及管理專業嚴謹、且制度完整，與直營體系相仿，身為也是直營體系出身的他，透露自己與永慶不動產在公司制度、業務作業，與公司理念上比較有默契。

分析服務過的3間房仲品牌，陳展謀表示，永慶房產加盟四品牌在跨店間的合作更緊密，是助攻加盟店提升業績的重要關鍵。而信義房屋可服務的物件類別較侷限，往往只有住宅，相較之下，永慶不動產的產品多元，大坪數或高總價的住宅、商業不動產與土地等，都可以涉獵跟經營。

永慶不動產新竹清華加盟店團隊約18人，卻在去年創造高達6,300萬元的驚人業績。（照片／永慶房產集團）

每年疊加1200萬元業績 聯賣助攻7成業績

團隊人數始終維持在18位左右，卻自2020年後，永慶不動產新竹清華加盟店每年業績成長1,200萬元以上，去年年業績更高達6,300萬元。陳展謀認為，同樣的人力卻能大幅度躍進成長，除了大環境向上成長外，最大因素為「與永慶加盟四品牌緊密聯賣、聯賣成交比例增加、成交更快速，所以業績大幅提升」。

跨永慶四品牌、跨區域、跨門市的聯賣制度，提高了案件流通效率。全區經紀人幫忙賣房子、找房子，再結合數位工具，讓經紀人可以即時預約帶看、回報客戶，才能快速且順利成交。

值得一提的是，永慶不動產新竹清華加盟店今年1到5月的3,000萬業績，有45%來自聯賣成交，5月份的聯賣率更達70%以上。陳展謀舉例，5月份成交的一間重劃區店面，店面的位置其實不在他們主要經營的商圈內，但在永慶加盟四品牌友店的聯賣助攻下，也能順利成交，反觀此案件若發生在之前品牌時，可能要賣好幾年，甚至賣不掉。

陳展謀笑說，現在聯賣環境越來越完備，店頭經營也越做越輕鬆。（照片／永慶房產集團）

創業的美好 在於享受美好的生活

除了聯賣，陳展謀認為永慶房產集團的科技系統，也發揮了提升工作效率、帶動業績成長的功效。

如〈i智慧〉與〈行動智能經紀人APP〉，打開手機就可以作業，將客戶資料、行程排進去，相關物件資料一目了然。〈實境找房〉則可節省客戶時間，讓客戶在家先做功課，直接刪除不符條件的，縮短決策速度，在疫情蔓延時有效降低客戶、經紀人的接觸風險，房仲服務卻不會中斷。

陳展謀坦言，開一家店很容易，只要有人、有錢，但經營一家店，可就不是一件簡單的事！自己看過不少在2、3年內就收攤的店家，畢竟當管理者不管是業務拓展、人才招募、店務管理、財務管理都要自己來，要樣樣都做好、並不容易。

雖然如此，陳展謀卻依舊鼓勵有心創業的人，一定要拚一次。所有的艱辛過程，投注的努力，有一天都會化成甜美果實。就像是過去在直營體系，店內平均人效一年約100萬元，但去年在永慶不動產新竹清華加盟店人效平均達400萬元，每人年薪平均200萬元，這就是他創業的甜美果實。