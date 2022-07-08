日前相安倍晉三8日近午遭到莫名槍擊，日股午盤剛開時，受到恐慌性賣壓影響，大盤急速下殺，跌幅一度逼近0.8%。不過，日圓在避險買盤簇擁下，兌美元匯價卻逆勢升高。市場傳言，日本政府有可能會放棄現行超寬鬆貨幣政策。

8日亞洲匯市交易期間，一開始還是處於弱勢的日幣曾貶至136.15價位。不過，在聽聞安倍意外消息後，日圓卻強勢升至135.35，幅度約6%。目前，日圓還是在135.7附近游走，135關卡未見失守。

匯率專家指出，安倍是日本央行行長黑田東彥所主張的低利救經濟主要支持者之一，外界怪罪就是因為日本遲不升息，日圓才會一直走貶。不過，萬一安倍有任何不測，有部分臆測日圓將續強，日股則開始走低。

Saison資產管理認為，安倍經濟學是日本央行超寬鬆貨幣政策的強大後盾。但安倍已經卸任，對日本政經的影響性相對較小，故這次槍擊事件對金融市場的衝擊性，應該只是短暫的。

有不同看法的松井證券表示，此意外會有中長期的影響，那就是日幣升值，同時股價下跌。就算現在的日相岸田文雄，還是把安倍經濟學視為圭臬，日後萬一真的失去安倍大力支持下，日本央行現行政策利率可能會調整。

大和證券指出，安倍在國外的知名度應比岸田高，倫敦匯市開始交易時，波動可能會比較大。現在安倍經濟學的延續性有雜音，市場恐怕會認為日本會有所改變。同時，日本參院10日的改選，執政黨也可能會因此得到同情票。至於日本公債部分，目前看起來偏向觀望為主。

SMBC信託銀行指出，不少國外投資者對安倍抱持正面看法，目前許多政府措施很明顯都是由安倍所主導，包括超寬鬆貨幣政策等，萬一未來實行有變數的話，恐怕會有負面影響。若岸田想趁機實施自己的政策，例如調高資本利得稅，以及庫藏股實施規定改變等，那真的就會不利於股市。

瑞穗證券表示，日本公司債應會被當地利率未來的不確定性所影響。因為，在安倍政經影響力大的時候，日本央行對利率會按兵不動，不會輕易調升。但現在安倍出事了，日本央行在政策上應會增加靈活性。倘若利差拉大，要買日本公司債的恐怕會更少。

澳洲國民銀行認為，日圓出現小量避險買盤，日本在10日選舉之前，政治會出現額外的風險溢酬。東京青空銀行則表示，日圓會不會續升不知道，但安倍已經卸任了。渣打銀行也指出，日圓升值有可能只是暫時性的。