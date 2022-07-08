連鎖餐飲集團揚秦(2755)公布2022年6月自結合併營收1.57億元，雖月減0.21％、仍年增達29.12％，改寫歷史次高。帶動第二季合併營收4.66億元，季增8.12％、年增達21.36％，連3季改寫歷史新高。累計上半年合併營收8.97億元、年增達17.71％，續創同期新高。

揚秦執行長卓靖倫表示，6月正值國內疫情高原期，居家上班上學人數增加，使住宅區周邊的早午餐消費力提升，帶動旗下「麥味登」營收上揚。在與病毒共存政策下，門市與消費者的防疫觀念已趨成熟，使早午餐產業受疫情影響的效應轉弱。

卓靖倫指出，麥味登以健康為訴求，採用最高潔淨等級的食材，使餐點更為防疫力加分。同時，品牌經營時機除獲得國家品牌「玉山獎」的「傑出企業獎」及「人氣品牌獎」肯定，在透過神秘客團隊匿名稽查的「台灣服務業大評鑑」亦再度拿下西式早餐類別冠軍。

揚秦旗下「麥味登」目前全台總店數849家、「炸雞大獅」海內外店數共74家。展望後市，揚秦認為，全球高通膨危機促使原物料及運輸成本續揚，仍是影響餐飲業未來發展的隱憂。

卓靖倫表示，在國內疫情與通膨雙重影響下，使創業市場趨於觀望，但各商圈也陸續釋出優良店點，有助重新盤整商圈營運布局，預期早午餐產業在疫情趨緩後將進入新一波品牌競爭。