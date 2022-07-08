苗栗縣政府8日上午召開萬安45號防空演習協調會。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府8日上午召開萬安45號防空演習協調會，由縣府秘書長陳斌山主持。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

2022年軍民聯合防空萬安45號演習，中部地區將於7月26日下午13時30分至14時實施，苗栗縣政府為提升全民防空警覺與熟練防空作為，8日上午10時在縣府一辦401A會議室，邀集縣府各局處、友軍單位、民間救災團體等相關單位，召開演習工作協調會，由縣府秘書長陳斌山主持。

苗栗縣警局表示，今年萬安45號防空演習重點，包括警報傳遞與發放、疏散避難、交通、燈火及其他必要管制、災害救援等四項，不同於前2次只試放不管制，今年實施行人、車輛須接受軍、憲、警察及民防人員引導逕行疏散避難，飛機、鐵路、高鐵、公路均正常起降、行駛，各公、民營照常營運，但仍應關閉門窗，台電公司不實施斷電措施。

這次演習疏散避難演練，將在苗栗市瀧淳富居大樓地下室，引導民眾疏散避難，縣府團隊在疏散避難室設置服務區、醫療區、飲食區為避難民眾服務，縣警局並拍攝一則民眾防空避難示範影片，災害救援指定在中油工服大樓，想定大樓遭受飛彈攻擊狀況，由中油公司防護團疏散員工，縣府團隊發揮統合力量進行災害救援演練，有關演練相關事宜已在本協調會做各單位任務分工，達成演習共識。

陳斌山在會中表示，俄烏戰爭引發嚴重區域性軍事危機，我國處於亞太戰略重要位置，我們不希望台海發生戰爭，但也要有憂患意識及居安思危的觀念，縣府公務體系要未雨綢繆，統合警察民間事業機構及民間各救災團隊全力持續做好戰災、工安、天災、人禍應變演練，將災情損害降低到最小。