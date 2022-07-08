鼎炫-KY（8499）今（8）日公布2022年6月合併營收達新台幣2.61億元，年增31.26％，締造歷年單月次高佳績。累計2022年上半年合併營收為新台幣12.24億元，受惠整體出貨動能逐月增溫，帶動今年上半年營收年增1.54％轉正。

鼎炫-KY表示，受惠旗下EMI材料、衡器兩大事業隨著中國疫情封控緩解帶動整體出貨動能回升，一方面，EMI材料事業在主要美系客戶為因應新品上市計畫，加大材料產品備貨力道，再加上鼎炫-KY亦積極加速遞延訂單出貨認列，係推升6月EMI材料事業銷售明顯較去年同期成長49.26％，另一方面，衡器事業同步隨著外銷代工、自有品牌業務訂單需求穩健成長，進一步堆疊整體銷售表現放大，即使在第二季受中國疫情干擾下，6月、上半年合併營收仍雙雙繳出歷年同期新高之關鍵。

根據研究機構Transparency Market Research最新報告指出，除看好電動車、5G市場應用蓬勃發展，以及消費性電子產品隨著技術演進帶動產品規格升級等需求，對於EMI材料產品技術規格、使用量皆同步提高，並預估2022年至2031年期間，全球EMI材料市場規模保持每年年複合成長率（CAGR）達6.4％，推升全球EMI材料市場規模自2021年的60億美元，增加至2031年的106億美元水準，其中亞太地區為EMI材料主要銷售市場，並占全球EMI材料市場占有率達四成，有助於創造鼎炫-KY旗下EMI材料事業良好業務發展環境。

鼎炫-KY指出，憑藉旗下EMI材料事業為全球少數能自主研發上游材料、可規模量產的模切工藝，並且提供良好售後服務以解決高度客製化需求的一條龍整合專業材料廠，近年積極深化投入新款材料研發、提升自動化生產效益，同時持續開拓材料新應用領域、拓展新客戶業務合作契機等，以提高集團於全球市場良好競爭力，不僅近年於既有NB、平板領域成功帶動單一裝置材料使用滲透率提升，並持續布局5G、車用電子領域材料應用，有望隨著新產品、新領域、新客戶等拓展成效展開，打造集團營運新成長引擎。

展望2022年第三季，鼎炫-KY持審慎樂觀看法。隨著步入第三季傳統出貨旺季，鼎炫-KY採取新產品、新客戶、優化產品銷售組合等策略，並積極擴大旗下EMI材料、衡器事業業務接單表現，包括針對衡器事業，已逐步完善面向不同市場定位之產品線，同時亦已完成開發半智能化衡器新品，有望助力衡器事業外銷代工、自有品牌業務推廣，此外，EMI材料事業主要客戶仍保持良好訂單需求，未來將依客戶需求、多元應用領域布局等規劃，增加自動化模切生產工藝以提升整體產能規模，以期創造未來營運更上層樓。