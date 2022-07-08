居住安全攸關全民福祉，國立政治大學地政學系特別參展政府與工商時報所主辦的「2022居住安全博覽會」，為建築安全、危老都更、銀髮安居共同倡議。

為了確保公共安全、公共衛生、公共交通與市容觀瞻，近年來政府致力於推動都市更新、危老建築改建、生態社區與永續發展，以利為民眾提供更有生活保障的居住環境、降低健康風險，而學界的角色除了共同倡議外，更肩負著專業人才培育的重要責任。

國立政治大學地政學系參與「2022居住安全博覽會」。（政大提供）

在這次政大地政系參展的活動攤位上，除了重要居住安全、都市更新、危老改建、綠建築等小常識推廣外，更準備了老少皆宜的傳統套圈圈遊戲，以鼓勵參觀民眾在逛展中也能積極學習新知識。答對問題、完成遊戲挑戰者，更有機會獲得環保杯套或限量精美杯墊。

今年是政大地政系第二次參與博覽會活動，讓學生走出校園貢獻所學與熱情，不但有助於讓學習「學用合一」外，透過接觸民眾、與民眾互動，更有助於讓學生在課堂學習之餘，一面協助政府推廣居住安全理念外，也可重新省思、活用所學的專業，一舉多得！