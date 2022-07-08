廣運(6125)6月營收5.09億元，年增50.65%，月增11.37%，創今年單月新高。主要受惠於物流業對自動化需求的升溫，大單持續湧入，帶動營收走高。

廣運在公共工程方面有豐厚嶄獲，除了已在執行為期5年施工桃機T3行李處理系統的23.7億工程，尚有中華郵政棧板式及料盒式自動倉儲物流設備與系統、國家圖書館南部分館自動化書庫系統設備、桃機A3站行李處理設備系統工程等、農委會水產試驗所臺西貝類及七股海水魚介類種原庫統包等大型工程等得標。

因應台商回台設廠投資，在自動化設備本業接單暢旺，在智慧製造、機器人/無人搬運等應用、並結合數據戰情中心都有豐厚實績，受各產業企業肯定，又因Covid-19疫情持續，在新物流設備這兩年大單持續湧進，有全聯、蝦皮、遠雄自貿港、酷澎、宅配通、Momo、Pchome、新竹物流、捷盟(康是美)、統昶等客戶肯定。

廣運(6125)近年同時發展熱傳事業，提供業者高運算伺服器、資訊機櫃、機房，以及雲端資料數據中心等新開發液冷散熱解決方案，可為企業降低用電量達成25%以上，該解決方案已獲得英特爾(Intel)亞洲唯一的認證通過。

廣運持續活化中國投資性不動產，因應政策性搬遷補償，蘇州2家子公司可獲約新台幣14.5億補償款，目前已收到50%，並完成現金減資4.4億元(1520萬美元)匯回台灣，完成此交易後可認列約9 億處分收益，貢獻每股純益3.58元。另外蘇州圓融辦公大樓積極逐層逐戶處分；蘇州廣奕天之星酒店式公寓案，北樓已出租給連鎖高級酒店，租期20年，南樓431套已售出64%。

廣運(6125)第1季合併營收11.9億，EPS0.5元，前5月營收20.5億較前一年同期成長17.4%，7月12日即將除息每股配發公積現金股利1.61306063元，預計股利發放日為8月2日。