全球記憶體品牌廠十銓(4967)在迎接DDR5的全新世代，為不同使用需求推出對應產品，面對數位內容創作的蓬勃發展，旗下專為創作者市場打造的品牌T-CREATE將分別推出引領者系列EXPERT DDR5桌上型記憶體及開創者系列CLASSIC SO-DIMM DDR5筆記型記憶體，與全球數位內容創作者們攜手邁進下一個紀元。

T-CREATE引領者系列EXPERT DDR5桌上型記憶體有別於DDR4世代，採用專為DDR5設計的專用散熱模組以及全新的散熱片結構設計，強化記憶體模組在高強度應用下的散熱效果，讓數位內容創作過程能以最佳工作溫度維持穩定的高速運行效能。為因應創作者高性能、大容量的作業需求，EXPERT DDR5提供高達5600MHz的超頻規格與雙通道的16GBx2及32GBx2套組，完美執行多工處理的創作需求，大幅優化創作體驗。

除了DDR5桌上型記憶體，T-CREATE亦針對使用筆記型電腦的創作者們推出開創者系列CLASSIC SO-DIMM DDR5筆記型記憶體，提供高達5600MHz的單支16GB容量規格，高頻率大容量的規格滿足創作者源源不絕的靈感創作需求。CLASSIC SO-DIMM DDR5標準工作電壓從原先DDR4的1.2V降低至1.1V，省電節能的規格有效減少筆記型電腦的功耗，延長電池的續航力，為具有空間移動需求的創作者量身打造，完美創作行動平台。

十銓科技於2020年創立旗下全新T-CREATE創作者品牌，核心理念即致力提供各領域的創作者們兼具穩定性、高效能及大容量的儲存解決方案，無論是玩轉視覺的平面設計者，或是刻劃記憶的影音創作者，在全面數位化時代下，T-CREATE將提供包含穩定、效能及美學三元素產品，讓T-CREATE與全球創作者們實現優質的創意數位內容。