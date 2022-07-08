前日本首相安倍晉三今(8日)在街頭出席活動時驚傳遭到槍擊，目前據知嫌犯持散彈槍從安倍背後開槍，導致他當場倒地不起，現正急救中，消息傳出震驚國際。知名日本網紅Iku老師近期才從日本回到台灣，聽聞此事發文坦言：「想不到竟然在日本發生這麼恐怖的事件」。

在臉書擁有25萬人追蹤、Youtube頻道有41萬粉絲的Iku老師12年前來台發展，在台灣娶妻生女後，去年8月宣布要帶家人回到日本生活，陪罹癌的父親走完人生最後一程，2個月前他曬出新影片，宣告要帶家人回台灣生活，主因之一是因為女兒是混血兒，希望可以讓女兒還是有機會好好看看台日兩邊不一樣的地方，能有豐富的人生體驗。

Iku老師發文。（圖／翻攝自Iku老師/Ikulaoshi臉書）

一個月前Iku老師帶著妻女回到台灣並結束隔離生活，稍早前首相安倍晉三遭槍擊消息傳來，Iku老師便發文說：「安倍前首相加油！還沒有清楚的知道犯人的動機是什麼，但是我認為就算彼此的意見不同，也不應該用這樣激烈的手段」，希望安倍能順利挺過這次難關。

Iku老師更指出，人和人之間必定會有意見上的摩擦，但他覺得民主可貴的地方是人人應該要學會理性溝通，沒想到這種暴力事件會發生在他的家鄉日本，而媒體人狄志偉稍早也發文直說：「也太讓人震驚了」、「安檢怎麼會如此輕忽？很難想像日本會發生這種事」，美女主播簡立喆回：「真的很讓人震驚！尤其在日本..」，狄志偉也認同表示：「真的」。