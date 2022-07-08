台南市有全糖城市之稱，新營區自2020年舉辦「親新好時節」獲好評，去年改名「新營甜蜜節」2天湧入上萬人，台南觀旅局今年擴大為4天，16日、17日在天鵝湖，30日、31日在新營鐵道文化園區再辦活動，以棉花糖與糖葫蘆DIY為主軸，預計吸引較去年翻倍的人潮。

北台南近年崛起不少膾炙人口的景點，包含後壁俗女村、柳營德元埤、東山咖啡公路與新營糖廠都成為熱門景點，台南市長黃偉哲8日宣傳新營甜蜜節，以「全糖城市」號召，結合周邊旅遊景點，推薦遊客今年暑假到新營感受「甜蜜」。

今年的新營甜蜜節活動地點一分為二，天鵝湖與新營鐵道文化園區兩處皆有免費DIY活動，民眾可體驗製作棉花糖、糖葫蘆等甜點，每天前100組的參加民眾還贈送小禮物。

黃偉哲表示，新營周邊的關子嶺、東山咖啡公路、後壁俗女村、鹽水的岸內影城或鹽水老街。這些都連成大新營觀光軸帶，藉著甜蜜結活動，大家一起體驗大新營觀光。

台南市觀旅局表示，兩地活動不同，但皆以「甜蜜」為主軸，天鵝湖有不少表演團體，活動偏向年輕人，包括情侶，新營鐵道文化園區偏向親子同樂，有MOMO家族的藍莓姐姐登場，還有家庭互動遊戲。搭配國旅振興方案的住宿補助與台南好康券，預計今年活動人潮能翻倍成長。